PAGELLE VIOLA, TERRACCIANO ROVINA TUTTO, CABRAL INESISTENTE, IGOR TORNA SUPER

Fiorentina di scena a San Siro contro il Milan nella gara delle 14. Le pagelle dei giocatori viola contro la squadra rossonera

Terracciano 5 Poche parate nel primo, ma tante uscite dove sceglie sempre il tempo giusto. Grande parata nel secondo tempo su Kessiè ma macchia la sua prestazione con l’errore in cui regala la palla per il gol del vantaggio di Leao

Venuti 6 Il suo cliente è uno dei più temibili del mondo, combatte bene con fortune alterne. Poi il giallo che prende sul finire del primo tempo fa decidere Italiano per il suo cambio

Milenkovic 6,5 Guida bene la difesa, non manca qualche richiamo ai compagni. Attento

Igor 7 Torna sui suoi livelli. Ordinato e preciso palla con la palla tra i piedi, tiene bene Giroud tranne in una circostanza dove però le responsabilità sono da dividere. Salve in diverse occasioni del secondo tempo

Biraghi 6,5 Sbaglia un paio di appoggi ma recupera e difende bene in un paio di occasioni. Serve un bell’assist per Cabral

Amrabat 6,5 Vivace, non si nasconde quando deve andarsi a prendere la palla, cerca di dialogare tanto con il resto dei compagni

Maleh 6 La sua partita viene subito compromessa da un giallo molto severo dopo pochi secondi che lo condiziona negli interventi. Si propone tante volte nell’inserimento ma non viene mai visto e servito. La sua partita è buona

Duncan 6,5 Recupera alcuni buoni palloni, con il suo sinistro è utile per aprire spesso l’azione e il campo. Uno dei migliori nel mezzo per scelte e precisione

Saponara 6,5 Intelligente, nella manovra viola è utile perchè sa sempre cosa deve fare, si muove tanto per creare spazi, sempre molto preciso

Nico Gonzalez 5,5 Duella con Theo Hernandez, nel primo tempo ha la meglio nella maggior parte delle occasione, nel secondo tempo fa fatica ad accendersi, ma non riesce mai a trovare il giusto guizzo. Andrebbe sfruttato meglio. Esce zoppicante, speriamo non sia nulla di grave

Cabral 5 Combatte ma spesso sbaglia tempi di inserimento e pensiero della giocata, quasi mai pericoloso tranne nell’occasione del colpo di testa dove va vicino al gol

Martinez Quarta 5,5 Schierato terzino per la prima volta per tutto il secondo tempo data l’ammonizione di Venuti, i primi minuti sono molto positivi, poi sbaglia e perde qualche duello che lo fa perdere anche nelle posizioni

Bonaventura 5,5 Entra ad inizio secondo tempo, è utile nella gestione della palla, poco di più

Torreira 6 Gioca mezz’ala con Amrabat che rimane schermo davanti la difesa anche dopo il suo ingresso, non incide come dovrebbe ma come attenuante ha la condizione fisica precaria e una posizione che non è proprio la sua

Ikonè 5,5 Entra nel secondo tempo ma non si vede praticamente mai anche perchè non viene quasi mai servito. Ottimo un suo recupero su Leao

