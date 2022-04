Il Milan prova a difendersi sul pasticcio biglietti: “Abbiamo rispettato tutte le regole e le disposizioni”

Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, i biglietti venduti ai tifosi rossoneri relativi al settore ospiti sono stati annullati: il club procederà col rimborso. La storia va avanti da giorni e riguarda i tagliandi del terzo anello verde destinati ai tifosi viola in occasione di Milan-Fiorentina di domenica pomeriggio. E’ la decisione finale presa ieri dal GOS, Gruppo operativo sicurezza. La questione è infatti di ordine pubblico. Il Milan «intende precisare che lungo tutto il processo di vendita dei biglietti sono state rispettate tutte le regole e disposizioni in materia», specie dopo che l’Osservatorio non aveva rivelato criticità, senza porre limitazioni sulle vendite. Ora «consapevole del nuovo scenario e scusandosi per l’inconveniente», la società procederà con l’annullamento e il rimborso. In base alle nuove indicazioni i biglietti del settore ospiti saranno nuovamente messi in vendita, ma riservati ai sostenitori viola, come chiedeva anche la Curva Sud.

