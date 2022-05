Terracciano sbaglia e Leao punisce la Fiorentina. Viola in crisi, terza sconfitta consecutiva

Parte forte la Fiorentina, subito pericolosa con Cabral che prova la rovesciata. Al 7′ Theo Hernandez segna il gol dell’1-0 per il Milan, ma viene annullato per fuorigioco, Messias pescato oltre la linea dei difensori viola. All’11’ grande occasione per la Fiorentina, Igor ci prova e fila il palo. Al 16′ Kessie dentro per Giroud che davanti a Terracciano tira fuori. Al 21′ Saponara prova il tiro sul secondo palo, ma in due tempi Maignan salva. Al 48′ grande occasione per il Milan con Leao che spara alto. Al 51′ Terracciano chiude la porta in faccia a Kessie.

Al 53′ Theo Hernandez prova il tiro ma la palla finisce alta. Al 71′ Theo Hernandez per Rebic che prova il tiro ma Igor salva. La posizione del francese era comunque in fuorigioco. Al 76′ grandissima occasione per la Fiorentina, cross dentro di Biraghi per Cabral che incorna bene il pallone ma Maignan in due tempi para e nega la gioia dell’1-0 ai viola. All’82’ Leao raccoglie un errore di costruzione di Terracciano, arriva alla conclusione e beffa sul suo palo il portiere. Milan-Fiorentina finisce 1-0.

LEGGI ANCHE, ALL’82’ IL MILAN PASSA IN VANTAGGIO CONTRO LA FIORENTINA, ERRORE DI TERRACCIANO, LEAO SEGNA