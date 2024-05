Sentite Marchegiani: “Mi piacerebbe Italiano al Torino, lo vedo adatto allo spirito granata”

Luca Marchegiani, ex portiere tra le altre di Torino e Lazio e ora opinionista Sky, ha parlato ai taccuini di Tuttosport della stagione del Torino e degli scenari futuri. Relativamente alla questione allenatore che sostituirà Ivan Juric, Marchegiani si è così espresso: “I tre anni di Juric sono una parabola normale per far sì che un ciclo si esaurisca. Vanoli tecnico giusto per il rilancio? A me piacerebbe Italiano perché lo vedo adatto a quello che è lo spirito del Toro e al modo di manifestare il proprio senso di appartenenza. Detto questo, Vanoli è sicuramente una scelta che potrebbe essere giusta”.