Vergogna a Napoli: ragazzo cacciato dalla tribuna autorità per aver esultato al gol del Bologna. Il video

Il Napoli perde in casa contro il Bologna 0-2 ma la cosa peggiore della gara è capitata nella tribuna autorità dello stadio Maradona dove un ragazzo tifoso del Bologna è stato costretto ad abbondonare la tribuna, cacciato, per aver avuto la colpa di aver esultato al momento del rigore sbagliato da Politano. Proprio la sicurezza napoletana lo ha cacciato, eppure eravamo anche in una zona che sarebbe nobile dello stadio: la tribuna autorità che dovrebbe essere in teoria uno dei settori più tranquilli. Ad un certo punto il ragazzo è stato criticato aspramente, e prima che potesse succedere qualcosa di più grave, dopo qualche minaccia, per paura, ha abbandonato il suo posto. Convinto a rientrare, il tifoso del Napoli si è difeso dicendo: “Il problema non è la maglia ma il suo atteggiamento”. In realtà le immagini dimostrano che il tifoso del Bologna era molto pacato e sereno. Proprio i napoletani che facevano la morale per il battibecco che ci fu a Firenze tra un tifoso viola e Luciano Spalletti. Ecco il video:

