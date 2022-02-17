Il Real Madrid ha paura di ripetere con Odriozola gli errori fatti con Theo Hernandez e Hakimi

Il futuro di Odriozola, in prestito secco alla Fiorentina dal Real Madrid, è una delle preoccupazioni del mondo viola

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, quest'oggi al centro sportivo della Fiorentina si è registrata la presenza del potente procuratore Giuseppe Bozzo, che in estate ha curato il passaggio di Odriozola in viola dal Real Madrid, c'è la forte volontà della società viola di acquistare il giocatore e anche lo stesso Odriozola è fortemente intenzionato a restare a Firenze, città a cui si sta affezionando molto, ma a frenare tutto c'è il Real Madrid, proprietaria del cartellino del terzino spagnolo classe 1995, che ha paura di ripetere gli errori fatti con Theo Hernandez e Hakimi, prodotti del vivaio dei blancos e lasciati andare a Milan e Inter.

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