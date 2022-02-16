Odriozola pazzo di Firenze, si immortala davanti al David di Michelangelo e scrive: "Sogna in grande"
Odriozola protagonista dentro e fuori dal campo, sempre più convincente nella prestazioni e sempre più innamorato della città
A cura di Redazione Labaroviola
16 febbraio 2022 20:02
Alvaro Odriozola sempre più pazzo di Firenze, dopo le parole di questa mattina d'amore nei confronti della squadra e della città, si immortala davanti al David di Michelangelo e scrive: "Sogna in Grande". Ecco il post del terzino spagnolo
https://www.labaroviola.com/odriozola-mi-piace-girare-per-firenze-e-andare-al-piazzale-posto-preferito-gli-uffizi-il-david-spettacolare/165648/