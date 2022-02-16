Odriozola: "Mi piace girare per Firenze e andare al Piazzale. Posto preferito gli Uffizi, il David spettacolare"

Il terzino della Fiorentina Odriozola ha parlato molto di come è Firenze a livello artistico e dei luoghi che gli piacciono nella città

Il terzino della Fiorentina Alvaro Odriozola nella lunga intervista al sito ufficiale ha parlato anche dei monumenti di Firenze e di cosa gli piace visitare in città:

"È impressionante come tutto a Firenze si sia conservato bene…i musei…soprattutto grazie alla famiglia Medici e il fatto che molti grandi artisti abbiano lavorato per loro. È bellissimo vedere come tutto si sia conservato benissimo. Mi piace molto girare per la città, visitare musei e conoscere la storia di Firenze. L’altro giorno ho visto il David di Michelangelo e sono rimasto impressionato per quello che l’opera rappresenta, per la sua bellezza, per lo stato in cui si è conservata. Penso sia la cosa più spettacolare che abbia visto a Firenze. Il mio posto preferito sono gli Uffizi. È incredibile vedere quante siano le opere di grandi artisti che cono conservate in quel museo. Soprattutto un quadro di Leonardo Da Vinci rimasto incompiuto, l’Adorazione dei Magi. Mi sento privilegiato a poter vivere in una città come questa".

ODRIOZOLA PARLA DEL BELLISSIMO GIOCO PRATICATO CON ITALIANO

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