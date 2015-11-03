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Notizie David Fiorentina

Bucchioni esalta Vlahovic: "Resta il vero bomber della Juventus, quest'anno può tornare quello di Firenze"

18 settembre 2025 14:36

Cm.com riporta: "Vlahovic blocca il mercato bianconero, non intende rinunciare ai 12 milioni di ingaggio"

12 agosto 2025 14:06

De Santis: "No a Laurienté, 25 milioni sono tanti e non ne vale la pena. David? Fantamercato"

30 novembre 2023 14:05

Gazzetta: “Nzola-Beltran all’ultima chiamata sennò c’è il mercato di gennaio. David il sogno ma pista anche Dia”

30 novembre 2023 08:58

Odriozola: "Mi piace girare per Firenze e andare al Piazzale. Posto preferito gli Uffizi, il David spettacolare"

16 febbraio 2022 11:39

L'omaggio di Mick Jagger a Firenze: visita segreta al David di Michelangelo

23 settembre 2017 17:06

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