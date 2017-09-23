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L'omaggio di Mick Jagger a Firenze: visita segreta al David di Michelangelo

Visita segreta di Mick Jagger alla Galleria dell'Accademia di Firenze. Il leader dei Rolling Stones, dei quali è in programma stasera, sabato 23 settembre, il concerto davanti alle Mura di Lucca per i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 settembre 2017 17:06
L'omaggio di Mick Jagger a Firenze: visita segreta al David di Michelangelo -
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Visita segreta di Mick Jagger alla Galleria dell'Accademia di Firenze. Il leader dei Rolling Stones, dei quali è in programma stasera, sabato 23 settembre, il concerto davanti alle Mura di Lucca per i 60 mila spettatori della loro unica data italiana, si è presentato in scarpe da ginnastica, jeans scuri e camicia al museo che custodisce il David di Michelangelo, all'orario della chiusura serale.
A fargli da guida nelle sale deserte, come racconta lei stessa all'Ansa, la direttrice della Galleria Cecilie Hollberg: Il tour del rocker tra i tesori dell'Accademia è durato un'ora e Jagger, che già in passato l'aveva visitata, si è soffermato ad ammirare e fotografare con lo smartphone molte opere. "In particolare ha apprezzato, oltre al David e ai Prigioni, l'affresco di Giotto, il cassone Adimari dello Scheggia, che ha voluto osservare in tutti i dettagli, e la gipsoteca del Bartolini", racconta Hollberg. Tappa speciale e che ha reso il frontman degli Stones "entusiasta", la ricchissima collezione di strumenti musicali antichi.

Fonte: Il Tirreno

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