L'omaggio di Mick Jagger a Firenze: visita segreta al David di Michelangelo

Visita segreta di Mick Jagger alla Galleria dell'Accademia di Firenze. Il leader dei Rolling Stones, dei quali è in programma stasera, sabato 23 settembre, il concerto davanti alle Mura di Lucca per i...

Visita segreta di Mick Jagger alla Galleria dell'Accademia di Firenze. Il leader dei Rolling Stones, dei quali è in programma stasera, sabato 23 settembre, il concerto davanti alle Mura di Lucca per i 60 mila spettatori della loro unica data italiana, si è presentato in scarpe da ginnastica, jeans scuri e camicia al museo che custodisce il David di Michelangelo, all'orario della chiusura serale.

A fargli da guida nelle sale deserte, come racconta lei stessa all'Ansa, la direttrice della Galleria Cecilie Hollberg: Il tour del rocker tra i tesori dell'Accademia è durato un'ora e Jagger, che già in passato l'aveva visitata, si è soffermato ad ammirare e fotografare con lo smartphone molte opere. "In particolare ha apprezzato, oltre al David e ai Prigioni, l'affresco di Giotto, il cassone Adimari dello Scheggia, che ha voluto osservare in tutti i dettagli, e la gipsoteca del Bartolini", racconta Hollberg. Tappa speciale e che ha reso il frontman degli Stones "entusiasta", la ricchissima collezione di strumenti musicali antichi.

Fonte: Il Tirreno