18 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:36

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bucchioni esalta Vlahovic: “Resta il vero bomber della Juventus, quest’anno può tornare quello di Firenze”

Radio

Bucchioni esalta Vlahovic: “Resta il vero bomber della Juventus, quest’anno può tornare quello di Firenze”

Mirko Carmignani

18 Settembre · 14:36

Aggiornamento: 18 Settembre 2025 · 14:36

TAG:

#FiorentinaBucchionidavidDusan VlahovicJuventusopenda

Condividi:

di

Il giornalista ha parlato dell'attaccante serbo della Juventus dal passato in viola in una stagione cruciale

A Radio Sportiva è intervenuto il giornalista e direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni per parlare dell’ex attaccante viola Dusan Vlahovic: “Vlahovic ha bisogno di carburante emozionale per rendere, deve essere messo in condizione di stare bene con un contesto che crede davvero in lui. Questo a Torino non è mai successo, da quando ha lasciato Firenze è sempre stato messo in discussione in bianconero.”

Prosegue: “Allegri gli disse che era acerbo e questo lo bloccò un attimo, ma non è così perché parliamo di una punta vera che è meglio di David e di Openda. Vlahovic è il vero bomber della Juventus, ha solo il problema dell’ingaggio e che non vuole rinnovare. Sono sicuro che farà un anno ottimo per poi andare in un grande club perché fa la differenza. Adesso è più tranquillo perché stanno puntando su altri giocatori e ora si sente leggero. A Firenze è stato straordinario e poi la Juve se lo prese, a scadenza però i soldi li prenderà solo lui.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio