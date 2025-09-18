Bucchioni esalta Vlahovic: “Resta il vero bomber della Juventus, quest’anno può tornare quello di Firenze”

A Radio Sportiva è intervenuto il giornalista e direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni per parlare dell’ex attaccante viola Dusan Vlahovic: “Vlahovic ha bisogno di carburante emozionale per rendere, deve essere messo in condizione di stare bene con un contesto che crede davvero in lui. Questo a Torino non è mai successo, da quando ha lasciato Firenze è sempre stato messo in discussione in bianconero.”

Prosegue: “Allegri gli disse che era acerbo e questo lo bloccò un attimo, ma non è così perché parliamo di una punta vera che è meglio di David e di Openda. Vlahovic è il vero bomber della Juventus, ha solo il problema dell’ingaggio e che non vuole rinnovare. Sono sicuro che farà un anno ottimo per poi andare in un grande club perché fa la differenza. Adesso è più tranquillo perché stanno puntando su altri giocatori e ora si sente leggero. A Firenze è stato straordinario e poi la Juve se lo prese, a scadenza però i soldi li prenderà solo lui.”