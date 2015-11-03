Notizie Openda Fiorentina

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Tutto Sport: "Loïs Openda possibile titolare della Juventus contro la Fiorentina nella partita di sabato"

20 novembre 2025 12:40

Bucchioni esalta Vlahovic: "Resta il vero bomber della Juventus, quest'anno può tornare quello di Firenze"

18 settembre 2025 14:36

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