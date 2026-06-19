David fa una tripletta col Canada ai Mondiali: L'ultimo in A a riuscirci fu Batistuta nel 1998 con l'Argentina
L'attaccante canadese ha aggiornato il record di Batistuta contro la Giamaica
Durante la notte, il Canada ha surclassato il Qatar con un perentorio 6-0 nel secondo turno della fase a gironi della Coppa del Mondo. Il protagonista indiscusso della serata è stato Jonathan David, capace di trascinare i suoi grazie a una straordinaria tripletta.
Questo exploit ha permesso all'attaccante della Juventus di eguagliare un primato storico del torneo: l'ultimo giocatore militante nel campionato italiano a firmare tre gol in un'unica partita dei Mondiali era stato Gabriel Omar Batistuta. L'indimenticato bomber argentino ci riuscì durante l'edizione di Francia 1998 nella sfida contro la Giamaica, quando ancora difendeva i colori della Fiorentina.