De Santis: “No a Laurienté, 25 milioni sono tanti e non ne vale la pena. David? Fantamercato”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il procuratore e agente FIFA, Lorenzo De Santis, ha toccato vari temi di mercato in chiave Fiorentina, parlando della situazione di giocatori della rosa viola e possibili obiettivi: “Jonathan David è un giocatore di grandissime qualità, giovane, con un prezzo molto importante che complica il suo trasferimento. Al momento penso sia fantamercato. Dia? È stato un altro dei nomi attenzionati, poi sono state fatte valutazioni anche tattiche per dare a Italiano due attaccanti con caratteristiche diverse. Il senegalese ha già un prezzo più congruo”.

Poi ha proseguito parlando di Mbala Nzola e Lucas Beltran: “Ricordo che anche lo scorso anno Cabral e Jovic erano in difficoltà in questo momento della stagione, poi le cose sono migliorate, lo stesso può accadere per gli attuali attaccanti viola. Beltran sta incontrando difficoltà evidenti, in Argentina c’è grande attenzione nei suoi confronti anche per il futuro della Nazionale; c’è sorpresa per il suo utilizzo parziale e le poche reti segnate, ma anche fiducia dopo averlo visto ben figurare al River Plate. È un momento negativo per lui e Nzola ma l’unica medicina è tornare in campo e lavorare bene per trovare la via del gol e cercare di avere poi continuità”.

Su Laurienté: “Laurientè del Sassuolo? 25 milioni sono tanti, anche se è un giocatore forte e con prospettiva, con margini di crescita. È però molto discontinuo, ha fatto intravedere lampi di talento importanti. Oggi sarebbe un investimento che non vale la pena fare per il prezzo del calciatore”.

Infine ha concluso: “Kiwior è un calciatore su cui c’è il Milan, che è in una situazione molto delicata. Lo vedo più verso la sponda rossonera di Milano. Infantino in prestito? In base alle entrate, agli impegni, la società valuterà se potrà avere un minutaggio congruo. La finestra di gennaio può permettergli di fare minuti in giro e tornare in viola più pronto”.