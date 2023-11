Sky cambia idea, in televisione in chiaro ci va la Roma e non più la Fiorentina come era previsto fino a ieri

Dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, la Fiorentina torna in campo al Franchi dove ospita il Genk: l’obiettivo è superare il turno di Conference League con una giornata d’anticipo.

La Viola nel gruppo F è prima con 8 punti, davanti a Ferencvaros (6), Genk (6) e il Cukaricki (0), già eliminato. Mentre gli ungheresi, secondi, affronteranno i serbi, ultimi, la Viola ospita i belgi dopo il pareggio per 2-2 nella gara di andata, dove era stata per due volte in vantaggio. Un successo giovedì sera assicurerebbe il passaggio del turno matematicamente. Da capire poi se sarà primo o secondo posto, ovvero ottavi o sedicesimi (playoff) del torneo.

La sfida sarà trasmessa in diretta sia su DAZN che su SKY, inizialmente era prevista anche in chiaro su TV8 ma poi è stato fatto un cambiamento nelle ultime ore per far vedere la Roma in campo contro il Servette in Europa League anziché Fiorentina-Genk. Per guardare la partita in tv, dunque, occorrerà sintonizzarsi su uno dei canali Sky Sport 4K (213), Sky Sport (253). Oppure aprire l’app di DAZN, da scaricare da smart tv o, in caso di tv di vecchia generazione, da uno dei tanti dispositivi disponibili (Google Chromecast, Amazon TV Fire Stick, console di gioco PlayStation o Xbox, TIM VISION).

