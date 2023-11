Caressa attacca Beltran: “Non si può vedere quello stop sbagliato in una Fiorentina che punta la Champions”

Il giornalista e telecronista di Sky Fabio Caressa ha stilato la propria top 11 della scorsa giornata di Serie A. Nello spazio riservato invece ai flop del turno di campionato, il giornalista assegna il posto all’attacco della Fiorentina, soffermandosi anche sull’errore di Lucas Beltran a San Siro contro il Milan: “L’attacco della Fiorentina è certamente il flop della scorsa giornata di Serie A. La Fiorentina cresce cresce e segna pochissimo, quasi mai. In Milan-Fiorentina c’era anche Jovic, ex viola. È possibile che tutti gli attaccanti che prende la Fiorentina, ci metto dentro anche Cabral che non sta facendo benissimo al Benfica, possano essere scarsissimi? Oppure anche il gioco che viene loro richiesto li mette in difficoltà e toglie lucidità?”

Poi ha proseguito: “I due attuali attaccanti viola a me non piacciono. Nzola non è un giocatore costante. In Serie A non si può vedere uno stop sbagliato come quello dell’argentino Beltran, un errore come quello commesso nell’area del Milan, siamo seri, non è una cosa che si può guardare. Non è una cosa che un attaccante della Fiorentina, che punta ad andare in Champions League, può fare. Ma dove l’hanno preso questi qui'”