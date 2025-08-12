Cm.com riporta: "Vlahovic blocca il mercato bianconero, non intende rinunciare ai 12 milioni di ingaggio"

Il bomber serbo blocca i movimenti di mercato della Juventus perché non vuole rinunciare ai soldi del contratto

Come riportato da Calciomercato.com, l'ex attaccante viola ed ora alla Juventus Dusan Vlahovic potrebbe restare a Torino come zavorra per la società bianconera in quanto in questa stagione percepirà 12 milioni di euro di ingaggio in base al contratto stipulato nel 2022 che portava lo stipendio del serbo a salire fino al 2026 e non ha intenzione di ridurselo.

Oltre a questo, Vlahovic non intende accettare nessuna offerta di quelle che gli sono arrivate perché non vuole rinunciare a questa cifra decisa, bloccando i movimenti offensivi della Juventus che vorrebbe riprendere Kolo Muani da accoppiare al nuovo arrivato David. Per Vlahovic, si sono mosse poche squadre tra cui Fenerbahce e club arabi che non hanno convinto il serbo che molto probabilmente potrebbe restare un altro anno per poi andare via a zero nella prossima estate.