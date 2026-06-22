Mauro: "Non dico che David sia scarso, ma è un giocatore da Fiorentina, da quei livelli lì"

Il giornalista punge la Fiorentina nel confronto con la Juventus

L’ex centrocampista di Juventus, oggi opinionista televisivo, Massimo Mauro ha parlato ai taccuini di Tuttosport criticando le strategie di mercato bianconere e chiamando in causa anche la Fiorentina:

“Ci sono giocatori da Juve e quelli che non lo sono — ha dichiarato Mauro —. Io non dico che David sia scarso, ma è un giocatore da Lille, da Fiorentina, Atalanta… Quel livello lì. La Juve chiede di più, la Juve chiede uomini. La mia Juve non avrebbe fallito quelle due partite, non per le qualità tecniche, che pure erano enormi, ma per il fatto che c’erano degli uomini prima che dei calciatori”.

Nel corso dell’intervista, Mauro è tornato anche sulle difficoltà incontrate dalla Juventus nell’ultima stagione, culminate con la mancata qualificazione in Champions League: “Se non batti Verona e Fiorentina,delle quali eri più forte e alle quali avresti dovuto segnare tre gol, la colpa non è degli algoritmi, è perché chi comanda non ha capito quel concetto che ho spiegato prima: mettere tutti nelle condizioni di sentirsi in dovere di dare sempre e comunque il massimo. Se non sai creare quel clima, allora non sei da Juve”.