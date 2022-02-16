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Odriozola: "Il nostro segreto è che con Italiano ci divertiamo giocando, pratichiamo il calcio totale"

Il terzino della Fiorentina Odriozola ha raccontato i segreti del gioco di Italiano e di come il mister abbia migliorato la squadra

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 febbraio 2022 11:28
Odriozola: "Il nostro segreto è che con Italiano ci divertiamo giocando, pratichiamo il calcio totale" -
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Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Il terzino della Fiorentina Alvaro Odriozola nella lunga intervista al sito ufficiale ha anche parlato del gioco che la squadra fo con mister Italiano:

"Il 'calcio totale' un piacere, soprattutto perché in campo ci si diverte. Oggi nel calcio non è sempre facile divertirsi quando si scende in campo, ma nella Fiorentina di Vincenzo Italiano ci si diverte giocando a calcio. Alla fine si tratta di questo. Prima ho detto che quando ero piccolo giocavo a calcio perché mi divertivo. Intendevo questo. Quando uno si diverte, le cose vengono meglio. Il tempo dirà dove potremo arrivare. Il calcio totale è questo. Il fatto che tutti si muovano in campo, che tutti si muovano in funzione del compagno…questo fa in modo che ci si possa divertire. Il calcio è questo. Noi cerchiamo di divertirci e in questo modo ci riusciamo".

QUESTA L'INTERVISTA COMPLETA DI ALVARO ODRIOZOLA

https://www.labaroviola.com/odriozola-amo-la-fiorentina-per-il-senso-di-appartenenza-la-viola-e-firenze-e-tutti-in-citta-la-tifano/165642/

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