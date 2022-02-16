Odriozola: "Il nostro segreto è che con Italiano ci divertiamo giocando, pratichiamo il calcio totale"

Il terzino della Fiorentina Odriozola ha raccontato i segreti del gioco di Italiano e di come il mister abbia migliorato la squadra

Il terzino della Fiorentina Alvaro Odriozola nella lunga intervista al sito ufficiale ha anche parlato del gioco che la squadra fo con mister Italiano:

"Il 'calcio totale' un piacere, soprattutto perché in campo ci si diverte. Oggi nel calcio non è sempre facile divertirsi quando si scende in campo, ma nella Fiorentina di Vincenzo Italiano ci si diverte giocando a calcio. Alla fine si tratta di questo. Prima ho detto che quando ero piccolo giocavo a calcio perché mi divertivo. Intendevo questo. Quando uno si diverte, le cose vengono meglio. Il tempo dirà dove potremo arrivare. Il calcio totale è questo. Il fatto che tutti si muovano in campo, che tutti si muovano in funzione del compagno…questo fa in modo che ci si possa divertire. Il calcio è questo. Noi cerchiamo di divertirci e in questo modo ci riusciamo".

QUESTA L'INTERVISTA COMPLETA DI ALVARO ODRIOZOLA

https://www.labaroviola.com/odriozola-amo-la-fiorentina-per-il-senso-di-appartenenza-la-viola-e-firenze-e-tutti-in-citta-la-tifano/165642/