Labaro Viola

Notizie Uffizi Fiorentina

Direttore Uffizi: "Il nuovo Franchi ha la nettezza del Brunelleschi e la pulizia del Vasari. In linea col la città"

09 marzo 2022 13:45

Odriozola: "Mi piace girare per Firenze e andare al Piazzale. Posto preferito gli Uffizi, il David spettacolare"

16 febbraio 2022 11:39

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