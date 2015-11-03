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Notizie Uffizi Fiorentina
Direttore Uffizi: "Il nuovo Franchi ha la nettezza del Brunelleschi e la pulizia del Vasari. In linea col la città"
09 marzo 2022 13:45
Odriozola: "Mi piace girare per Firenze e andare al Piazzale. Posto preferito gli Uffizi, il David spettacolare"
16 febbraio 2022 11:39
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Sett. 10
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