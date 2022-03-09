Direttore Uffizi: "Il nuovo Franchi ha la nettezza del Brunelleschi e la pulizia del Vasari. In linea col la città"

Il direttore degli Uffizi Schmidt come membro della commissione ha parlato del progetto del nuovo stadio Franchi

Il direttore del Museo degli Uffizi Schmidt, ha rilasciato un'intervista all'edizione fiorentina de La Repubblica per parlare del nuovo Franchi. Queste le sue parole:

"Ero l’unico in commissione a ricoprire un incarico a Firenze. Molti membri venivano da Roma, gli altri dal resto d’Europa. Il progetto vincente ha la nettezza e la pulizia del Brunelleschi e del Vasari, le linee che definiscono l’urbanistica del centro storico. Se avessi dovuto scegliere per Friburgo, la mia città, avrei usato altri esempi. Adesso, le due strutture, quella originale e quella nuova, sono in simbiosi".

PIERACCIONI SCHERZA SUL NUOVO FRANCHI

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