Notizie Hakimi Fiorentina

"Solo Hakimi meglio di Dodò, ma la Fiorentina impari dal Bologna, al giusto prezzo si vende"
25 giugno 2025 22:52
Siparietto su Rai Uno, Mancini: "Al Marocco ruberei Hakimi" Carlo Conti: "Io Amrabat, ma è già mio..."
12 dicembre 2022 00:06
Il Real Madrid ha paura di ripetere con Odriozola gli errori fatti con Theo Hernandez e Hakimi
17 febbraio 2022 14:52
Tuttosport, non solo la Fiorentina sulle tracce di Stryger Larsen: ci pensa anche l'Inter
16 luglio 2021 15:22
Quarta monumentale, squadra e formazione senza attributi. Cesare che fai il 3-6-1?
05 febbraio 2021 23:30
L'ex Fiorentina Mancini negativo al Coronavirus. Soltanto poche ore fa era risultato positivo al tampone
24 ottobre 2020 17:34
Gazzetta, Hakimi vs Ribery, oggi a San Siro per Inter-Fiorentina in scena i due geni del calcio
26 settembre 2020 09:19
L'Inter ha preso Hakimi, mollato l'obiettivo Chiesa. Troppi 70 milioni, per lui restano solo club esteri?
29 giugno 2020 11:29
L'Inter piazza il grande colpo, preso Hakimi per 40 milioni. Chiesa sfuma per Conte?
26 giugno 2020 17:01
Casa Mercato Viola, Badelj al Milan. Alta offerta del Benfica per Gaspar! Tomovic pedina di scambio col Chievo?
28 maggio 2018 23:41
Per il ruolo di terzino destro si punta un esubero del Real Madrid
28 maggio 2018 11:34
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