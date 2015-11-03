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Notizie Hakimi Fiorentina

"Solo Hakimi meglio di Dodò, ma la Fiorentina impari dal Bologna, al giusto prezzo si vende"

25 giugno 2025 22:52

Siparietto su Rai Uno, Mancini: "Al Marocco ruberei Hakimi" Carlo Conti: "Io Amrabat, ma è già mio..."

12 dicembre 2022 00:06

Il Real Madrid ha paura di ripetere con Odriozola gli errori fatti con Theo Hernandez e Hakimi

17 febbraio 2022 14:52

Tuttosport, non solo la Fiorentina sulle tracce di Stryger Larsen: ci pensa anche l'Inter

16 luglio 2021 15:22

Quarta monumentale, squadra e formazione senza attributi. Cesare che fai il 3-6-1?

05 febbraio 2021 23:30

L'ex Fiorentina Mancini negativo al Coronavirus. Soltanto poche ore fa era risultato positivo al tampone

24 ottobre 2020 17:34

Gazzetta, Hakimi vs Ribery, oggi a San Siro per Inter-Fiorentina in scena i due geni del calcio

26 settembre 2020 09:19

L'Inter ha preso Hakimi, mollato l'obiettivo Chiesa. Troppi 70 milioni, per lui restano solo club esteri?

29 giugno 2020 11:29

L'Inter piazza il grande colpo, preso Hakimi per 40 milioni. Chiesa sfuma per Conte?

26 giugno 2020 17:01

Casa Mercato Viola, Badelj al Milan. Alta offerta del Benfica per Gaspar! Tomovic pedina di scambio col Chievo?

28 maggio 2018 23:41

Per il ruolo di terzino destro si punta un esubero del Real Madrid

28 maggio 2018 11:34

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