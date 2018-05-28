Casa Mercato Viola, Badelj al Milan. Alta offerta del Benfica per Gaspar! Tomovic pedina di scambio col Chievo?

La notizia di giornata è l'offerta fantastica del Benfica per Gaspar. Il Benfica ha offerto 5 milioni di euro per il giocatore che quasi sicuramente la prossima stagione giocherà al Da Luz. La Fiorent...

La notizia di giornata è l'offerta fantastica del Benfica per Gaspar. Il Benfica ha offerto 5 milioni di euro per il giocatore che quasi sicuramente la prossima stagione giocherà al Da Luz. La Fiorentina potrebbe così realizzare sul giocatore, mai utilizzato, una piccola plusvalenza di 1 milione di euro.

Tomovic piace invece molto al Chievo che vorrebbe tenerlo ma non è in condizione di pagarlo. Potrebbe quindi aprirsi un asse di mercato col Chievo, alla Fiorentina potrebbe essere girato il difensore Depaoli che piace molto a Corvino.

Capitolo Badelj, il giocatore per parola di Corvino ha detto che lascerà la squadra. Sembra che il cinque si sia fortemente avvicinato al Milan che gli ha offerto un contratto molto lungo e ricco: due milioni a stagione per 3 anni contro gli 1.3 della Fiorentina per 4 anni.

L'agente di Grassi nel frattempo ha confermato l'interesse dei viola: “Grassi piace a Torino, Fiorentina ed altre società. Ha un buon mercato e valuteremo cosa fare. Ma io sono convinto che se Grassi andrà in ritiro con Ancelotti, il tecnico non lo lascerà andare via”.

Per la difesa possono essere due nomi interessanti e da tenere sotto osservazione quelli di Hakimi del Real che però è in regime di svincolo e Zouma del Chelsea. Infine possibile un ritorno di fiamma per Walace, centrocampista già cercato in passato da Corvino e che in questa stagione è retrocesso con l'Amburgo.

Lorenzo Bigiotti