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Notizie Depaoli Fiorentina

Depaoli annuncia su Instagram: "Purtroppo sono anch'io positivo al Coronavirus"

14 marzo 2020 18:21

Pedullà: "Mercato in entrata chiuso al 95%. Depaoli? il terzino destro non è una priorità adesso"

30 gennaio 2019 14:41

Depaoli in viola? Prima la cessione di un terzino, fra Diks e Laurini il più vicino all'addio

30 gennaio 2019 11:49

Inserimento a sorpresa della Fiorentina su Depaoli, terzino destro del Chievo. La richiesta...

29 gennaio 2019 15:00

La Nazione, il Chievo vuole ancora Tomovic in prestito. Scambio con Depaoli?

29 maggio 2018 09:10

Casa Mercato Viola, Badelj al Milan. Alta offerta del Benfica per Gaspar! Tomovic pedina di scambio col Chievo?

28 maggio 2018 23:41

Casa Mercato Viola, novità per le possibili partenze di Laurinì, Biraghi e Veretout. Badelj…

21 maggio 2018 23:46

La Fiorentina segue un giocatore del Chievo. Ecco la cifra richiesta dei giallo-blu

21 maggio 2018 17:20

Depaoli: "Chiesa davvero forte, è il futuro del calcio italiano. Contro la Fiorentina..."

30 settembre 2017 11:51

Corvino per la fascia pensa a Depaoli, ma per il Chievo è un punto fermo

22 giugno 2017 23:26

Corriere Fiorentino: Viola non mollano Simeone, ma non parte per meno di 15 milioni. Intanto, spunta un nuovo nome per il centrocampo...

21 giugno 2017 10:53

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