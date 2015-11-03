Notizie Depaoli Fiorentina

Depaoli annuncia su Instagram: "Purtroppo sono anch'io positivo al Coronavirus"
14 marzo 2020 18:21
Pedullà: "Mercato in entrata chiuso al 95%. Depaoli? il terzino destro non è una priorità adesso"
30 gennaio 2019 14:41
Depaoli in viola? Prima la cessione di un terzino, fra Diks e Laurini il più vicino all'addio
30 gennaio 2019 11:49
Inserimento a sorpresa della Fiorentina su Depaoli, terzino destro del Chievo. La richiesta...
29 gennaio 2019 15:00
La Nazione, il Chievo vuole ancora Tomovic in prestito. Scambio con Depaoli?
29 maggio 2018 09:10
Casa Mercato Viola, Badelj al Milan. Alta offerta del Benfica per Gaspar! Tomovic pedina di scambio col Chievo?
28 maggio 2018 23:41
Casa Mercato Viola, novità per le possibili partenze di Laurinì, Biraghi e Veretout. Badelj…
21 maggio 2018 23:46
La Fiorentina segue un giocatore del Chievo. Ecco la cifra richiesta dei giallo-blu
21 maggio 2018 17:20
Depaoli: "Chiesa davvero forte, è il futuro del calcio italiano. Contro la Fiorentina..."
30 settembre 2017 11:51
Corvino per la fascia pensa a Depaoli, ma per il Chievo è un punto fermo
22 giugno 2017 23:26
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