Labaro Viola

Inserimento a sorpresa della Fiorentina su Depaoli, terzino destro del Chievo. La richiesta...

S'inserisce con forza la Fiorentina nella pista di mercato legata a Fabio Depaoli del Chievo. Secondo quanto raccolto il club viola starebbe lavorando per mettere a disposizione di Stefano Pioli il te...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 gennaio 2019 15:00
Inserimento a sorpresa della Fiorentina su Depaoli, terzino destro del Chievo. La richiesta... - Mg Verona 27/01/2018 - campionato di calcio serie A / Chievo Verona-Juventus / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Fabio Depaoli
Mg Verona 27/01/2018 - campionato di calcio serie A / Chievo Verona-Juventus / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Fabio Depaoli
News
Fiorentina
Chievo
Depaoli
Condividi

S'inserisce con forza la Fiorentina nella pista di mercato legata a Fabio Depaoli del Chievo. Secondo quanto raccolto il club viola starebbe lavorando per mettere a disposizione di Stefano Pioli il terzino già in questa sessione di mercato. Non manca però la concorrenza visti gli interessamenti di Genoa e Sampdoria.

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok