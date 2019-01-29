Inserimento a sorpresa della Fiorentina su Depaoli, terzino destro del Chievo. La richiesta...
S'inserisce con forza la Fiorentina nella pista di mercato legata a Fabio Depaoli del Chievo. Secondo quanto raccolto il club viola starebbe lavorando per mettere a disposizione di Stefano Pioli il te...
A cura di Redazione Labaroviola
29 gennaio 2019 15:00
S'inserisce con forza la Fiorentina nella pista di mercato legata a Fabio Depaoli del Chievo. Secondo quanto raccolto il club viola starebbe lavorando per mettere a disposizione di Stefano Pioli il terzino già in questa sessione di mercato. Non manca però la concorrenza visti gli interessamenti di Genoa e Sampdoria.
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