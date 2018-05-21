La Fiorentina segue un giocatore del Chievo. Ecco la cifra richiesta dei giallo-blu
Secondo quello che riporta tmw la Fiorentina ha puntato gli occhi su De Paoli del Chievo. Il giovane difensore classe 1997 ha fatto molto bene in questa stagione nella società Veronese, collezionando...
A cura di Redazione Labaroviola
21 maggio 2018 17:20
Secondo quello che riporta tmw la Fiorentina ha puntato gli occhi su De Paoli del Chievo. Il giovane difensore classe 1997 ha fatto molto bene in questa stagione nella società Veronese, collezionando diverse presenze. La società di Campedelli ha chiesto 5 milioni per la cessione del giocatore e la Fiorentina ci sta seriamente pensando. Si prosegue in un'ottica di italianizzazione della rosa.