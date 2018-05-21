Labaro Viola

La Fiorentina segue un giocatore del Chievo. Ecco la cifra richiesta dei giallo-blu

Secondo quello che riporta tmw la Fiorentina ha puntato gli occhi su De Paoli del Chievo. Il giovane difensore classe 1997 ha fatto molto bene in questa stagione nella società Veronese, collezionando...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 maggio 2018 17:20
La Fiorentina segue un giocatore del Chievo. Ecco la cifra richiesta dei giallo-blu -
News
Chievo
Depaoli
Condividi

Secondo quello che riporta tmw la Fiorentina ha puntato gli occhi su De Paoli del Chievo. Il giovane difensore classe 1997 ha fatto molto bene in questa stagione nella società Veronese, collezionando diverse presenze. La società di Campedelli ha chiesto 5 milioni per la cessione del giocatore e la Fiorentina ci sta seriamente pensando. Si prosegue in un'ottica di italianizzazione della rosa.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok