Pedullà: "Mercato in entrata chiuso al 95%. Depaoli? il terzino destro non è una priorità adesso"
L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Blu:"Il mercato in entrata dei viola è chiuso al 95%. De Paoli? Il Genoa lo sta per prelevare dal Chievo, è in...
A cura di Paolo Lazzari
30 gennaio 2019 14:41
L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Blu:"Il mercato in entrata dei viola è chiuso al 95%. De Paoli? Il Genoa lo sta per prelevare dal Chievo, è in netto vantaggio su tutti. Ad ogni modo, adesso, il terzino destro non era la priorità. L'importante era chiudere per Traoré e Zurkowski".