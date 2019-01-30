Pedullà: "Mercato in entrata chiuso al 95%. Depaoli? il terzino destro non è una priorità adesso"

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Blu:"Il mercato in entrata dei viola è chiuso al 95%. De Paoli? Il Genoa lo sta per prelevare dal Chievo, è in...

A cura di Paolo Lazzari 30 gennaio 2019 14:41

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