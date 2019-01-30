Labaro Viola

Pedullà: "Mercato in entrata chiuso al 95%. Depaoli? il terzino destro non è una priorità adesso"

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Blu:"Il mercato in entrata dei viola è chiuso al 95%. De Paoli? Il Genoa lo sta per prelevare dal Chievo, è in...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
30 gennaio 2019 14:41
Pedullà: "Mercato in entrata chiuso al 95%. Depaoli? il terzino destro non è una priorità adesso" -
Calciomercato
Fiorentina
Depaoli
Peduli
Condividi

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Blu:"Il mercato in entrata dei viola è chiuso al 95%. De Paoli? Il Genoa lo sta per prelevare dal Chievo, è in netto vantaggio su tutti. Ad ogni modo, adesso, il terzino destro non era la priorità. L'importante era chiudere per Traoré e Zurkowski".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok