Notizie Peduli Fiorentina

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Pedullà: "Mercato in entrata chiuso al 95%. Depaoli? il terzino destro non è una priorità adesso"
30 gennaio 2019 14:41
Pedullà: "Rog o Diawara? Ok al prestito, ma senza prelazioni sui talenti viola. C'è una chance su dieci..."
10 gennaio 2019 14:22
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2019
Sett. 5
Sett. 2
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