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Notizie Peduli Fiorentina

Pedullà: "Mercato in entrata chiuso al 95%. Depaoli? il terzino destro non è una priorità adesso"

30 gennaio 2019 14:41

Pedullà: "Rog o Diawara? Ok al prestito, ma senza prelazioni sui talenti viola. C'è una chance su dieci..."

10 gennaio 2019 14:22

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