Pedullà: "Rog o Diawara? Ok al prestito, ma senza prelazioni sui talenti viola. C'è una chance su dieci..."

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno di operazioni in entrata per la Fiorentina nella finestra di gennaio: "Rog o Diawara? Corvino li stima entrambi, ma l'operazione si può fa...

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno di operazioni in entrata per la Fiorentina nella finestra di gennaio: "Rog o Diawara? Corvino li stima entrambi, ma l'operazione si può fare soltanto se il Napoli apre al prestito senza invocare diritti di prelazione sui talenti viola. Per me rimane una chance su dieci che arrivino a Firenze, per entrambi. Gabbiadini? Voleva tornare in Italia e la Sampdoria è stata la soluzione più semplice".