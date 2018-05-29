La Nazione, il Chievo vuole ancora Tomovic in prestito. Scambio con Depaoli?
Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, alla sezione del calciomercato dedicata alla Fiorentina, il Chievo Verona vorrebbe trattenere in prestito Nenad Tomovic anche nella prossima stagion...
A cura di Redazione Labaroviola
29 maggio 2018 09:10
Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, alla sezione del calciomercato dedicata alla Fiorentina, il Chievo Verona vorrebbe trattenere in prestito Nenad Tomovic anche nella prossima stagione. Il difensore classe '87 potrebbe dunque divenire oggetto di uno scambio di prestiti poichè alla Fiorentina interessa l'esterno classe '97 Fabio Depaoli che nella scorsa stagione ha totalizzato 18 presenze in campionato.