Corvino per la fascia pensa a Depaoli, ma per il Chievo è un punto fermo

Il giovane esterno classe '97 è stato accostato alla Fiorentina che, al momento, sembra avere altre priorità. Si attendono ulteriori sviluppi...

Fra i nomi recentemente accostati alla Fiorentina c'è anche quello di Fabio Depaoli, attualmente sotto contratto con il Chievo Verona. Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com sembra infatti che la Viola abbia messo gli occhi sull'esterno difensivo classe '97 che, tuttavia, i clivensi ritengono estremamente importante. In ogni modo la società gigliata sembra avere altre priorità e, per questa ragione, è lecito aspettarsi che la trattativa decolli nel corso delle prossime settimane.