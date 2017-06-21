Corriere Fiorentino: Viola non mollano Simeone, ma non parte per meno di 15 milioni. Intanto, spunta un nuovo nome per il centrocampo...

Stando a quanto rivela l'odierna edizione de Il Corriere Fiorentino, il gioiello rossoblu Giovanni Simeone, sarebbe ancora particolarmente corteggiato dalla Fiorentina, che rimane dunque sulle tracce...

Stando a quanto rivela l'odierna edizione de Il Corriere Fiorentino, il gioiello rossoblu Giovanni Simeone, sarebbe ancora particolarmente corteggiato dalla Fiorentina, che rimane dunque sulle tracce del Cholito. Il Genoa però, non intende fare sconti: il prezzo del figlio d'arte è fissato a 15 milioni di euro e sarà difficile abbassare le pretese. Per quanto riguarda il centrocampo si fa largo un nuovo nome: si tratta del classe '97 clivense Fabio Depaoli, il quale è riuscito a collezionare 6 presenze nella sua prima stagione in Serie A. Si tratta di un centrocampista centrale che può agire anche come esterno, un profilo giovane e italiano, proprio come vorrebbe Corvino.