Depaoli: "Chiesa davvero forte, è il futuro del calcio italiano. Contro la Fiorentina..."

Fabio Depaoli, classe '97 del ChievoVerona e della Nazionale italiana U-21, ha rilasciato un intervista al sito ufficiale della società veronese. Ecco un estratto in cui si parla di Fiorentina ed in p...

Fabio Depaoli, classe '97 del ChievoVerona e della Nazionale italiana U-21, ha rilasciato un intervista al sito ufficiale della società veronese. Ecco un estratto in cui si parla di Fiorentina ed in particolare di Federico Chiesa. "Chiesa? L'ho già incontrato in Primavera, è un giocatore veramente forte che sta esplodendo. In quel ruolo è il futuro del calcio italiano. La Fiorentina è un bell'ostacolo, con la testa giusta e con i consigli del mister possiamo fare una grandissima partita".