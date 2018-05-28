Per il ruolo di terzino destro si punta un esubero del Real Madrid
Un blitz in Spagna per la Fiorentina? Secondo La Nazione c’è la possibilità di prendere come terzino destro, Achraf Hakimi, classe ’98 in regime di svincolo dal Real Madrid. Un talento scelto direttam...
A cura di Redazione Labaroviola
28 maggio 2018 11:34
Un blitz in Spagna per la Fiorentina? Secondo La Nazione c’è la possibilità di prendere come terzino destro, Achraf Hakimi, classe ’98 in regime di svincolo dal Real Madrid. Un talento scelto direttamente da Zidane: così era stato presentato il marocchino, arrivato a Madrid con grandi aspettative. Il ragazzo però complici le grandi prestazione di Carvajal non ha trovato spazio ed adesso si svincolerà. Fiorentina alla finestra