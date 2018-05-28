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Per il ruolo di terzino destro si punta un esubero del Real Madrid

Un blitz in Spagna per la Fiorentina? Secondo La Nazione c’è la possibilità di prendere come terzino destro, Achraf Hakimi, classe ’98 in regime di svincolo dal Real Madrid. Un talento scelto direttam...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 maggio 2018 11:34
Per il ruolo di terzino destro si punta un esubero del Real Madrid - GIRONA, SPAIN - OCTOBER 29: Achraf Hakimi of Real Madrid CF gestures during the La Liga match between Girona and Real Madrid at Estadi de Montilivi on October 29, 2017 in Girona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)
GIRONA, SPAIN - OCTOBER 29: Achraf Hakimi of Real Madrid CF gestures during the La Liga match between Girona and Real Madrid at Estadi de Montilivi on October 29, 2017 in Girona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)
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Un blitz in Spagna per la Fiorentina? Secondo La Nazione c’è la possibilità di prendere come terzino destro, Achraf Hakimi, classe ’98 in regime di svincolo dal Real Madrid. Un talento scelto direttamente da Zidane: così era stato presentato il marocchino, arrivato a Madrid con grandi aspettative. Il ragazzo però complici le grandi prestazione di Carvajal non ha trovato spazio ed adesso si svincolerà. Fiorentina alla finestra

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