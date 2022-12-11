Siparietto su Rai Uno, Mancini: "Al Marocco ruberei Hakimi" Carlo Conti: "Io Amrabat, ma è già mio..."

Il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini è stato ospite della trasmissione di Carlo Conti su Rai Uno

Roberto Mancini, CT della Nazionale italiana, ospite a Tale e Quale Show su Rai 1, ha parlato anche dei Mondiali e ha dato vita ad un bel siparietto con Carlo Conti, conduttore fiorentino e grande tifoso viola: “Se dovessi rubare un giocatore al Marocco chi gli ruberesti? Hakimi" dice Mancini, risponde Carlo Conti dicendo: "Io ruberei Amrabat, ma non posso perchè è già mio" dice ridendo.

CUTRONE FA FLOP ANCHE IN SERIE B

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