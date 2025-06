“Solo Hakimi meglio di Dodò, ma la Fiorentina impari dal Bologna, al giusto prezzo si vende”

Oreste Cinquini, ex direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per esprimere la sua opinione sulla scelta, sempre più probabile, da parte del club gigliato di nominare Stefano Pioli come allenatore: “Si riparte da un tecnico di grande capacità professionale, con serietà eccezionale. L’ex Milan è una figura importante e giornalmente i dirigenti si confronteranno con lui. Buono poi l’innesto di Dzeko, mentre Gudmundsson potrebbe esplodere come fatto a Genova“.

Che ne pensa del possibile passaggio di Kean in Arabia?

“Quando si parla di contratti triennali con 15 milioni d’ingaggio a stagione, ditemi voi umanamente di cosa si può parlare? Kean può fare un passo importante anche per il futuro della sua vita, quindi lasciamo perdere discorsi tipo tradimenti o cose del genere. Certo, se resta la Fiorentina non avrà problemi“.