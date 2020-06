L’Inter piazza il grande colpo, preso Hakimi per 40 milioni. Chiesa sfuma per Conte?

Il laterale destro del Borussia Dortumund, ma di proprietà del Real Madrid, Achraf Hakimi è molto vicino all’Inter. L’operazione è a un passo dalla conclusione, col Real Madrid proprietario del cartellino che incasserà circa 40 milioni di euro. Il calciatore classe ’98 ha già detto sì all’Inter e lascerà dopo due anni il Borussia Dortmund, club che nella giornata di ieri ha già ufficializzato il suo sostituito: si tratta del francese Thomas Meunier, terzino destro in scadenza col Paris Saint-Germain che ha firmato col BVB un contratto di durata quadriennale.

Questo acquisto da parte della società nerazzurra, con un esborso non da poco, potrebbe chiudere definitivamente la porta a Federico Chiesa alla corte di Antonio Conte dato che praticamente si tratta quasi dello stesso ruolo. Il giocatore del Borussia classe 98 è un laterale più difensivo, Chiesa invece è un’ala destra ma con il modulo di Conte, il 3-5-2, non ci potrebbe essere più spazio per un altro grande colpo in quella zona di campo.