Italiano felice: “Finalmente Cabral e Jovic giocano da attaccanti. Il gol di Theo rovina la prestazione”

Non solo a Sky, anche ai microfoni di DAZN il mister della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato la vittoria della sua Fiorentina col Milan. Questo il suo parere: “Il gol di Theo ha rovinato la grandissima prestazione, ma ci serviva una gara del genere contro un avversario di livello. I ragazzi sono stati superlativi. Gli attaccanti se continuano così la metteranno in difficoltà nelle scelte? Oggi è stato premiato Cabral perché aveva fatto gol e aveva trovato continuità. E’ un momento positivo, sta bene fisicamente, è dentro la partita e gioca con la squadra. In ogni caso mi fa piacere che se subentra uno fa gol, come ha fatto Jovic: questa è la giusta mentalità e nei prossimi tre mesi possiamo toglierci tante soddisfazioni. Finalmente stanno iniziando a giocare da attaccanti. Non è la prima volta che incarta il Milan di Pioli. E’ un caso. Sono situazioni che si stanno ripetendo, ma sono partite che si preparano da sole. Avevamo bisogno di un altro risultato positivo, loro stavano facendo bene. Abbiamo preparato la gara in pochi giorni, ma è l’attenzione che fa la differenza. Che sensazioni ha avuto al tredicesimo minuto? Il tredicesimo minuto è dentro il centro sportivo, sempre. Respiriamo sempre la sua presenza, ha lasciato tanto. Poi oggi fatalità, il 4 Marzo affrontiamo il suo passato”.

LA GRANDE ESULTANZA DOPO IL GOL DI JOVIC