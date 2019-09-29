Nazione: Fiorentina chiamata alla prova di forza a Milano. Viola e rossoneri estremi opposti...
La Nazione in edicola oggi afferma che la Fiorentina è chiamata ad una prova di forza a San Siro, contro il Milan. La squadra di Montella deve provare ad inanellare due successi consecutivi e potrà fa...
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2019 11:27
La Nazione in edicola oggi afferma che la Fiorentina è chiamata ad una prova di forza a San Siro, contro il Milan. La squadra di Montella deve provare ad inanellare due successi consecutivi e potrà farlo conscia di un ambiente diventato improvvisamente più sereno dopo il successo con la Samp. Totalmente opposto il clima in casa rossonera: la viola la spunterà?