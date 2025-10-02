Paura per Criscitiello, gli hanno puntato una pistola in faccia e strappato il Rolex dal polso

Attimi di grande paura per Criscitiello a Sesto San Giovanni

Scrive Milano Today, prima il colpo sullo specchietto, pochi attimi dopo si è trovato una pistola puntata in faccia (non è chiaro se vera o giocattolo) e una mano che gli ha strappato il Rolex dal polso. Attimi di paura per Michele Criscitiello, amministratore delegato di Sportitalia e presidente della società calcistica Folgore Caratese. Il 42enne è stato derubato a Sesto San Giovanni nella mattinata di giovedì 2 ottobre.

Tutto è avvenuto all’improvviso, mentre il 42enne era fermo al semaforo a bordo della sua automobile. Uno scooter si è avvicinato e ha urtato lo specchietto sinistro dell’automobile. A quel punto Criscitiello ha abbassato il finestrino e in un attimo è avvenuto il colpo. Il giornalista ha raccontato di essersi trovato un altro malvivente dentro l’abitacolo. L’uomo gli ha puntato in faccia una pistola e gli ha strappato l’orologio dal polso per poi fuggire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Sesto San Giovanni che hanno messo a verbale quanto accaduto.