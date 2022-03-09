Dallo stadio del Bayern a quello di Pechino, Apple Park e bosco verticale. Chi farà il Nuovo Franchi

lo studio di ingegneri e architetti Arup hanno progettato il nuovo stadio Franchi, ma hanno fatto anche altri progetti di altissimo livello

Come scrive questa mattina La Nazione, lo studio di ingegneri e architetti Arup, che ha vinto il bando con il progetto della realizzazione del Nuovo Franchi, è attivo in 39 Paesi e conta 11mila tecnici. Ha partecipato alla realizzazione dell’Allianz Arena di Monaco, stadio del Bayern ma anche allo stadio di Pechino. Fra l’altro lo stesso studio Arup collaborò al progetto che l’ex patron viola Della Valle presentò nel 2017 per la Mercafir. La famosa cittadella viola nella zona di Novoli portava infatti proprio la firma dello stesso gruppo. Ma Arup ha collaborato alla realizzazione di altre opere come il Bosco Verticale di Milano, oppure il Millennium Bridge a Londra e sempre nella capitale inglese anche il 30 St Mary Axe. Da menzionare anche l’Apple Park a Cupertino negli Stati Uniti.

PIERACCIONI SCHERZA SUL NUOVO STADIO

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