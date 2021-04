Var e la svolta Control Room unica a Milano: abbattimento notevole dei costi arbitrali

Una Control Room unica permetterà di ottenere una serie di vantaggi nel processo di crescita per la tecnologia al servizio del calcio. Sicuramente permetterà un abbattimento dei costi arbitrali notevole, visto che non ci sarà bisogno di far viaggiare VAR e AVAR verso le varie destinazioni, ma saranno radianti tutti nella zona alla periferia di Milano. Non solo ma ci sarà maggior scelta da parte del designatore. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, FIORENTINA E IL MODELLO ATALANTA DA SEGUIRE PER IL FUTURO: GATTUSO IN PRIMIS, TUTTI I NOMI PER LA PANCHINA