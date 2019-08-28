Biraghi alle visite mediche con l'Inter. Prestito con diritto di riscatto a 12 milioni la formula
Cristiano Biraghi ha terminato da poco la seconda parte delle visite mediche e ora è atteso al CONI per ricevere l'idoneità sportiva. Il giocatore, che arriva in prestito con diritto di riscatto a 12,...
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 13:00
Cristiano Biraghi ha terminato da poco la seconda parte delle visite mediche e ora è atteso al CONI per ricevere l'idoneità sportiva. Il giocatore, che arriva in prestito con diritto di riscatto a 12,5 milioni di euro, intorno all'ora di pranzo firmerà il contratto con i nerazzurri.
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