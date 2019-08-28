Biraghi alle visite mediche con l'Inter. Prestito con diritto di riscatto a 12 milioni la formula

Cristiano Biraghi ha terminato da poco la seconda parte delle visite mediche e ora è atteso al CONI per ricevere l'idoneità sportiva. Il giocatore, che arriva in prestito con diritto di riscatto a 12,...

A cura di Redazione Labaroviola 28 agosto 2019 13:00

Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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