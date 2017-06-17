Corriere Fiorentino: Kalinic vuole raggiungere Montella a Milano, ma l'ostacolo è il prezzo

La Fiorentina valuta il croato 30 milioni ma i rossoneri non sembrano disposti ad offrirne più di 25

Nikola Kalinic non è la prima scelta per il Milan (il sogno è Belotti, ma anche Aubameyang piacerebbe moltissimo), ma che resta sul taccuino della coppia Mirabelli-Fassone. Anche qui, il problema è il prezzo. I rossoneri valutano il croato non più di 25 milioni, la Fiorentina almeno 30. Servirà pazienza e diplomazia dunque per arrivare a una sintesi, ma la volontà dell’attaccante di giocare nella squadra di Montella lascia pensare che alla fine si vestirà di rossonero.

Fonte: Il Corriere Fiorentino