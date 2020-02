Secondo Marca, in questi giorni quattro tifosi del Valencia hanno accusato sintomi riconducibili al Coronavirus dopo aver preso parte alla sfida della scorsa settimana Atalanta-Valencia in programma a San Siro. Queste le parole rilasciate da Hermelinda Vanaclocha, vicedirettore del Dipartimento della Salute della Comunità Valenciana: “Parleremo con loro e faremo un’analisi epidemiologica, in base a questo valuteremo se fare o meno il test per capire se si tratta di Coronavirus. Abbiamo raccomandato ai 4 tifosi di rimanere precauzionalmente in casa”.