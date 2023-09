Violento nubifragio a San Siro, palla non rimbalza. Milan-Verona potrebbe essere rinviata. Disagi tifosi

Un violento nubifragio si è abbattuto sul Meazza durante l’ingresso in campo di Milan ed Hellas Verona per la fase di riscaldamento. Pioggia, copiosa, mista a grandine sta creando parecchio disagio sia ai tifosi che stanno raggiungendo lo stadio sia alle squadre in campo. Il pallone non rotola, il match in queste condizioni (se non miglioreranno) è a rischio rinvio. I giocatori del Milan, una volta sul terreno di gioco per il warm-up, hanno optato per una fase di corsa a bordocampo. Per il momento gli arbitri non hanno ancora testato il manto erboso.

