Diego e Andrea Della Valle in arrivo a Milano, si incontreranno con Commisso per firmare la cessione
Sono attesi a breve a Milano i fratelli Della Valle, attuali proprietari della Fiorentina. Nelle prossime ore Diego e Andrea Della Valle dovrebbero incontrare il magnate italo-americano Rocco Commisso...
A cura di Redazione Labaroviola
03 giugno 2019 20:13
Sono attesi a breve a Milano i fratelli Della Valle, attuali proprietari della Fiorentina. Nelle prossime ore Diego e Andrea Della Valle dovrebbero incontrare il magnate italo-americano Rocco Commisso, arrivato ieri in Italia, interessato ad acquistare la società viola. Martedì potrebbe essere il giorno giusto per il closing. Commisso è rientrato da poco all'hotel Four Seasons, in zona Montenapoleone.
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