Beppe Sala regala la sua acqua a Milano, Borja Valero scherza e scrive: "Sindaco c'è solo uno"

Borja Valero, chiamato dai tifosi della Fiorentina "Il sindaco" ha scherzato con il sindaco di Milano Beppe Sala

Giornata Mondiale dell’Acqua, è piaciuta a tutti l’iniziativa che ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento, adottata dal sindaco di Milano, Beppe Sala. Il primo cittadino del capoluogo lombardo ha invitato ai membri della Protezione Civile qualcosa di particolare. Che presto sarà però destinata anche ai cittadini ed ai turisti.

Ecco campeggiare il logo del Comune di Milano su dei brick realizzati in cartone riciclabile e fatto con materiali eco friendly. Ogni confezione reca i colori della città e la dicitura “L’Acqua del Sindaco”. Dentro c’è acqua potabile tratta dagli impianti idrici meneghini.

Su questa iniziativa ci ha voluto scherzare anche Borja Valero, che a Milano ci è stato tre anni e che si è permesso di scherzare simpaticamente con il sindaco di Milano taggandolo in una storia instagram, acqua del sindaco? "Sindaco c'è solo uno" in riferimento al fatto che Borja Valero a Firenze viene chiamato anche il sindaco.

LA FIORENTINA AL FIANCO DI MIHAJLOVIC

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