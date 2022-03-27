"Forza Sinisa". Anche la Fiorentina si unisce al tecnico serbo che deve rilottare contro la malattia

Anche la Fiorentina al fianco di Sinisa Mihajlovic nella battaglia contro la malattia, il tecnico del Bologna deve fermarsi per un po'

Dopo l'annuncio di Sinisa Mihajlovic, anche la Fiorentina, che il tecnico serbo ha allenato dal 2010 al 2012, si è unita al grado di battaglia e ha pubblicato un post sui social con scritto Forza Sinisa. Insomma, tutti uniti al fianco di Mihajlovic in questa sua grande battaglia

https://www.labaroviola.com/mihajlovic-ringrazia-firenze-per-la-prima-volta-i-tifosi-della-fiorentina-non-mi-hanno-fischiato/168887/