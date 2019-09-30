Nelle ultime 10 partite a San Siro contro il Milan la Fiorentina ha vinto 5 volte. Mai nessuno come i viola
Curioso il dato di Opta, mostrato su Twitter, in quanto mostra che la Fiorentina nelle ultime 10 partite a San Siro contro il Milan abbia vinto 5 volte. Mai nessuno come i viola nella storia. Ecco il...
A cura di Redazione Labaroviola
30 settembre 2019 14:34
Curioso il dato di Opta, mostrato su Twitter, in quanto mostra che la Fiorentina nelle ultime 10 partite a San Siro contro il Milan abbia vinto 5 volte. Mai nessuno come i viola nella storia. Ecco il tweet